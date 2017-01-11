Мужчина проведет 10 лет в тюрьме за избиение женщины в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Киеве суд признал виновным мужчину, который под предлогом оказания помощи ограбил и жестоко избил женщину, и назначил злоумышленнику 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Так, 6 июня прошлого года в Деснянском районе столицы возле ветеринарной клиники злоумышленник познакомился с 46-летней киевлянкой, которая лечила там больного кота, и предложил ей отнести больное животное домой. Попав в помещение женщины парень напал на нее и начал бить деревянной палкой, требуя деньги. От полученных травм пострадавшая потеряла сознание, а нападающий тем временем забрал из квартиры ценные вещи и скрылся.
Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст. 187 УК (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с применением насилия, опасного для жизни человека, подвергшегося нападению (разбой), совершенное лицом, ранее совершившим разбой) и назначил наказание 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В судебном заседании государственный обвинитель вину нападающего доказал полностью. Сейчас злоумышленник находится под стражей до вступления обвинительного приговора в законную силу.