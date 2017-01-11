Чоловік проведе 10 років у тюрмі за побиття жінки у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Києві суд визнав винним чоловіка, який під приводом надання допомоги пограбував та жорстоко побив жінку, та призначив зловмиснику 10 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Так, 6 червня минулого року у Деснянському районі столиці біля ветеринарної клініки зловмисник познайомився з 46-річною киянкою, яка лікувала там хворого кота, та запропонував їй віднести хвору тварину додому. Потрапивши у помешкання жінки молодик напав на неї та почав бити дерев’яною палицею, вимагаючи гроші. Від отриманих травм постраждала втратила свідомість, а нападник тим часом забрав з квартири цінні речі та втік.
Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст. 187 ККУ(напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із застосуванням насильства, небезпечного для життя особи, яка зазнала нападу(розбій), вчинений особою, яка раніше вчинила розбій) та призначив покарання 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У судовому засіданні державним обвинувачем вину нападника доведено повністю. Наразі зловмисник перебуває під вартою до вступу обвинувального вироку у законну силу.