Мужчина не дождался своей очереди на КПВВ "Новотроицкое" и умер

Мужчина направлялся на неподконтрольную территорию в пешем порядке. Выйдя из маршрутного такси возле КПВВ почувствовал слабость и потерял сознание. Граждане, которые ехали вместе с ним в маршрутном такси сообщили пограничникам. Сразу сотрудниками Госпогранслужбы была вызвана карета скорой помощи по прибытии которой работниками медицинского учреждения был констатирован факт смерти.

По предварительному диагнозу, смерть наступила в результате сердечно-сосудистой недостаточности. Донецкий пограничный отряд выражает соболезнования родным и близким.

Напомним, как сообщал УНН, в центре оккупированного Донецка сожгли флаг "ДНР ".