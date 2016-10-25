Мужчина не дождался своей очереди на КПВВ "Новотроицкое" и умер
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 25 октября. УНН. Неподалеку КПВВ "Новотроицкое" умер 67-летний дончанин. Мужчина 1949 г.р. умер, так и не дойдя до КПВВ для прохождения контроля. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Донецкого пограничного отряда.
Мужчина направлялся на неподконтрольную территорию в пешем порядке. Выйдя из маршрутного такси возле КПВВ почувствовал слабость и потерял сознание. Граждане, которые ехали вместе с ним в маршрутном такси сообщили пограничникам. Сразу сотрудниками Госпогранслужбы была вызвана карета скорой помощи по прибытии которой работниками медицинского учреждения был констатирован факт смерти.
По предварительному диагнозу, смерть наступила в результате сердечно-сосудистой недостаточности. Донецкий пограничный отряд выражает соболезнования родным и близким.
Напомним, как сообщал УНН, в центре оккупированного Донецка сожгли флаг "ДНР ".