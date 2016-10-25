Чоловік не дочекався своєї черги на КПВВ "Новотроїцьке" і помер
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Неподалік КПВВ "Новотроїцьке" помер 67-річний донеччанин. Чоловік 1949 р. н. помер, так і не дійшовши до КПВВ для проходження контролю. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Донецького прикордонного загону.
Чоловік прямував на непідконтрольну територію у пішому порядку. Вийшовши з маршрутного таксі поблизу КПВВ відчув слабкість та втратив свідомість. Громадяни, котрі їхали разом з ним у маршрутному таксі повідомили прикордонників. Одразу співробітниками Держприкордонслужби було викликано карету швидкої допомоги по прибутті якої працівниками медичного закладу було констатовано факт смерті.
За попереднім діагнозом, смерть наступила внаслідок серцево-судинної недостатності. Донецькій прикордонний загін висловлює співчуття рідним і близьким.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у центрі окупованого Донецька спалили прапор "ДНР".