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15 марта, 19:03 • 109434 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150340 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127491 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120744 просмотра

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15 марта, 12:52 • 107124 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102583 просмотра

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Мужчина бросил гранату во двор многоэтажки в центре Киева

Мужчина бросил гранату во двор многоэтажки в центре Киева

Киев • УНН

 • 11423 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В ночь на субботу мужчина бросил гранату Ф-1 во двор многоэтажки в центре Киева, злоумышленник задержан, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, взрыв произошел около 3 часов ночи на улице Большая Житомирская, 40. Как только полиция получила сообщение об этом случае, по вызову отправились ближайшие наряды правоохранителей и следственно-оперативная группа.

На месте происшествия наряд полиции охраны заметил двух подозрительных мужчин, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, а затем их доставили в управление полиции. Оба - местные жители, 1991 по 1992 годов рождения. У одного из них в кармане изъяли чеку от гранаты. Парня задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а его товарища опросили и отпустили.

В результате взрыва повреждена чугунная крышка канализационного коллектора, ворота гаража и припаркованный неподалеку автомобиль "Ауди", который принадлежит местному жителю. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия эксперты-криминалисты провели тщательный осмотр и изъяли остатки взрывного предмета, которые отправили на исследование. По предварительной информации, взорвалась граната Ф-1.

Полиция начала два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит до семи лет заключения.

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