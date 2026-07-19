Число жертв атаки рф в Запорожье возросло до двух, раненых — до десяти
Киев • УНН
В результате ударов российских управляемых авиабомб по Запорожью погибли два человека, десять ранено. Под завалами многоэтажки остаются люди, продолжается спасательная операция.
В Запорожье количество жертв в результате вражеской атаки рф возросло до двух, а количество раненых - до 10. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Два человека погибли, по меньшей мере десять - ранены в результате вражеских ударов по Запорожью
Детали
По словам главы Запорожской ОВА, российские управляемые авиабомбы разрушили два этажа пятиэтажного дома, повредили окна и балконы в девятиэтажке.
Есть разрушения в частном секторе, горит терминал логистического оператора... На местах работают все экстренные службы, чтобы оказать помощь каждому, кому она нужна
Добавим
Кроме того, в Запорожье продолжается спасательная операция.
Под завалами до сих пор остаются люди. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее их деблокировать
Напомним
Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по Запорожью, повредив пятиэтажку. Под завалами многоэтажки находятся женщина и ребенок.