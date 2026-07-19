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Число жертв атаки рф в Запорожье возросло до двух, раненых — до десяти

Киев • УНН

 • 934 просмотра

В результате ударов российских управляемых авиабомб по Запорожью погибли два человека, десять ранено. Под завалами многоэтажки остаются люди, продолжается спасательная операция.

Число жертв атаки рф в Запорожье возросло до двух, раненых — до десяти

В Запорожье количество жертв в результате вражеской атаки рф возросло до двух, а количество раненых - до 10. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Два человека погибли, по меньшей мере десять - ранены в результате вражеских ударов по Запорожью 

- сообщил Федоров.

Детали

По словам главы Запорожской ОВА, российские управляемые авиабомбы  разрушили два этажа пятиэтажного дома, повредили окна и балконы в девятиэтажке.

Есть разрушения в частном секторе, горит терминал логистического оператора... На местах работают все экстренные службы, чтобы оказать помощь каждому, кому она нужна 

- отметил Федоров.

Добавим

Кроме того, в Запорожье продолжается спасательная операция.

Под завалами до сих пор остаются люди. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее их деблокировать 

- резюмировал глава ОВА.

Напомним

Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по Запорожью, повредив пятиэтажку. Под завалами многоэтажки находятся женщина и ребенок.

Антонина Туманова

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