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Число пострадавших от российского обстрела гуманитарной миссии в Херсонской области возросло

Киев • УНН

 • 1384 просмотра

В результате обстрела российскими военными возле села Новопетровка погиб участник гуманитарного разминирования, еще пятеро ранены. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Число пострадавших от российского обстрела гуманитарной миссии в Херсонской области возросло

Количество пострадавших участников гуманитарной миссии в результате вражеского обстрела на Херсонщине возросло до 5, известно об одном погибшем, сообщили в Херсонской областной прокуратуре в среду, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 24 июня 2026 года около 13:00 военные армии рф обстреляли территорию неподалеку от села Новопетровка.

"В зоне поражения оказались участники неправительственной организации, которые проводили гуманитарное разминирование территории. Погиб мужчина, еще пятеро – получили ранения различной степени", - указали в прокуратуре

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Российский обстрел убил сотрудника гуманитарной организации на Херсонщине, есть раненые - ОВА24.06.26, 14:48 • 1648 просмотров

Ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что под российский обстрел вблизи Новопетровки попали сотрудники международной гуманитарной организации Norwegian People's Aid (NPA).

"Всех пострадавших госпитализировали для оказания дальнейшей помощи. Двое специалистов находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь", - отметил он.

Юлия Шрамко

Война в Украине