Российский обстрел убил сотрудника гуманитарной организации на Херсонщине, есть раненые - ОВА

Российский обстрел убил сотрудника гуманитарной организации Norwegian People's Aid в Новопетровке на Херсонщине, еще предварительно трое ранены, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в соцсетях, пишет УНН.

российские террористы убили сотрудника международной гуманитарной организации Norwegian People's Aid (NPA). В результате российского обстрела Новопетровки Высокопольской громады ранения, несовместимые с жизнью, получил 24-летний специалист по разминированию - написал Прокудин.

По данным главы ОВА, "также предварительно известно о трех раненых представителях этой организации". Информация, по его словам, уточняется.

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