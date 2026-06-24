Российский обстрел убил сотрудника гуманитарной организации на Херсонщине, есть раненые - ОВА
Киев • УНН
24-летний специалист по разминированию NPA погиб в результате обстрела Новопетровки. Еще трое представителей организации ранены.
Российский обстрел убил сотрудника гуманитарной организации Norwegian People's Aid в Новопетровке на Херсонщине, еще предварительно трое ранены, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в соцсетях, пишет УНН.
российские террористы убили сотрудника международной гуманитарной организации Norwegian People's Aid (NPA). В результате российского обстрела Новопетровки Высокопольской громады ранения, несовместимые с жизнью, получил 24-летний специалист по разминированию
По данным главы ОВА, "также предварительно известно о трех раненых представителях этой организации". Информация, по его словам, уточняется.
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