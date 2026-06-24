Центр Херсона остался без света из-за российской атаки на инфраструктуру 24 июня

Из-за российских ударов в среду, 24 июня, центр Херсона остался без электроснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Детали

российские военные атаковали объект критической инфраструктуры в Херсоне, из-за чего без электроснабжения осталась центральная часть города - говорится в сообщении.

Прокудин призвал население отнестись с пониманием к ситуации и добавил, что последствия ударов выясняются.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что на оккупированной территории Херсонской области российские захватчики создают условия для распространения возбудителя сибирской язвы.

Также УНН сообщал, что в Херсонской области на стратегически важных маршрутах оборудовано более 207 км антидроновой защиты. Работы по усилению безопасности дорог продолжаются и на других участках региона, в частности в прифронтовых общинах и областном центре.