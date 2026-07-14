Число погибших военнослужащих США во время войны с Ираном возросло до 14

Число погибших американских военнослужащих во время войны с Ираном возросло до 14 после гибели пилота ВМС США в авиакатастрофе вертолета в Аравийском море. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Пилот погиб 1 июля во время аварии вертолета. Первоначально Военно-морские силы США сообщали об аварийной посадке и отмечали, что "нет никаких признаков того, что чрезвычайная ситуация была вызвана враждебными действиями". В июле Пентагон обновил статистику потерь, добавив еще одного военнослужащего в список погибших по невраждебным причинам. В Центральном командовании США подтвердили, что речь идет именно о пилоте ВМС.

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До этого последние боевые потери американских военных были зафиксированы в марте, когда в результате двух отдельных инцидентов погибли 13 военнослужащих. Всего с начала войны ранения получили 414 американских военных, в том числе один военнослужащий Военно-воздушных сил США, которого добавили в статистику в понедельник.

Центральное командование США и Военно-воздушные силы не уточнили обстоятельств последних ранений. По официальным данным, большинство пострадавших приходится на март, еще 34 военных были ранены в апреле, а трое – в июне.

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