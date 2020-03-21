Число инфицированных коронавирусом в Германии превысило 20 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Германии коронавирусом в целом заразились более 20 000 человек. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, по состоянию на 21 марта инфицированными SARS-CoV-2 является 20142 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Данные ресурса Worldometers, отслеживающий распространение коронавирусной инфекции, еще выше - 20705 зараженных.
В нескольких федеральных землях Германии, например в Баварии, Баден-Вюртемберге, Гамбурге, на передвижение людей наложены ограничения - запрещено покидать свои дома без веских причин. К таким причинам относятся, в частности, выход на работу, за покупками продуктов и посещение врача.
Вечером 22 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с премьер-министрами федеральных земель, чтобы обсудить дальнейшие ограничительные шаги для преодоления пандемии коронавируса.
Напомним, в Германии за сутки зафиксировали более 700 случаев заболевания COVID-19.