Число інфікованих коронавірусом у Німеччині перевищило 20 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Німеччині коронавірусом загалом заразились понад 20 тисяч людей. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, станом на 21 березня інфікованими SARS-CoV-2 є 20142 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Дані ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, ще вищі - 20705 заражених.
У кількох федеральних землях Німеччини, як-от у Баварії, баден-Вюртемберзі, Гамбурзі, на пересування людей накладені обмеження - заборонено залишати свої будинки без вагомих причин. До таких причин відносяться, зокрема, вихід на роботу, за покупками продуктів та відвідування лікаря.
Увечері 22 березня канцлерка ФРН Анґела Меркель зустрінеться з прем'єр-міністрами федеральних земель, щоб обговорити подальші обмежувальні кроки для подолання пандемії коронавірусу.
Нагадаємо, у Німеччині за добу зафіксували понад 700 випадків захворювання на COVID-19.