Из-за смога в Пекине начнет работать экологическая полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Пекине (Китай), страдающем от смога начнет работать специальный отряд полиции, который будет следить за экологией в 16 районах города. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра китайской столицы Цай Ци, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
"Работа на открытом воздухе жаровни, сжигание мусора и биомассы, пыль с дорог - все это отражает несоблюдение действующих постановлений, которые есть в действительности результатом ослабленного надзора и недостаточных правопримененных мероприятий", - отметил Цай Ци.
Он уточнил, что по окончании отопительного сезона в Пекине будет закрыта единственная электростанция, работающая на угле.
Цай Ци добавил, что потребление угля будет сокращено на 30% или в пределах до 7 млн тонн, прекратится эксплуатация еще 300 тыс. старых транспортных средств с высоким коэффициентом загрязнения, 500 производственных предприятий и предприятий с высоким уровнем загрязнения будут закрыты, еще 2560 будут модернизированы на выполнение более жестких требований по предотвращению загрязнения.
Как сообщал УНН, из-за густого смога в китайской столице Пекине перекрыты многие скоростных автомагистралей.