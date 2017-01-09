Через смог у Пекіні почне працювати екологічна поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. У Пекіні (Китай), що страждає від смогу почне працювати спеціальний загін поліції, який буде стежити за екологією в 16 районах міста. Про це заявив виконуючий обов’язки мера китайської столиці Цай Ци, передає УНН з посиланням на Xinhua.
“Робота на відкритому повітрі жаровні, спалювання сміття і біомаси, пил з доріг — все це відображає недотримання чинних постанов, які є в дійсності результатом ослабленого нагляду і недостатніх правозастосованих заходів,” — зазначив Цай Ци.
Він уточнив, що по закінченні опалювального сезону в Пекіні буде закрита єдина електростанція, що працює на вугіллі.
Цай Ци додав, що споживання вугілля буде скорочено на 30% або в межах до 7 млн тонн, припиниться експлуатація ще 300 тис. старих транспортних засобів з високим коефіцієнтом забруднення, 500 виробничих підприємств та підприємств з високим рівнем забруднення будуть закриті, ще 2560 будуть модернізовані на виконання більш жорстких вимог по запобіганню забруднення.
Як повідомляв УНН, через густий смог у китайській столиці Пекіні перекрито багато швидкісних автомагістралей.