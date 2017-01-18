Из-за скандала со злоупотреблением служебным положением в Австралии сделали перестановки в правительстве

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. Глава правительства Австралии Малколм Тернбулл объявил о ряде перестановок в кабинете министров страны, которые были вызваны недавним скандалом и последующей отставкой министра здравоохранения и спорта Сьюзан Ли, передает УНН со ссылкой на The Australian.

Так, в начале января С.Ли была уличена в злоупотреблении служебным положением. В 2015-16 годах министр здравоохранения сделала за государственный счет несколько служебных поездок в штат Квинсленд, которые, как выяснили местные СМИ, в действительности не были служебными - С.Ли занималась поисками и покупкой недвижимости в курортном городе Голд-Кост. В результате возник громкий скандал и С.Ли объявила о своей отставке.

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Отмечается, что новым министром здравоохранения и спорта Австралии предназначен Грег Хант. К этому Г.Хант занимал должность министра промышленности, инноваций и науки Австралии. При этом бывший пост Г.Ханта занял секретарь кабинета министров Артур Синодинос.

По словам М.Тернбулла, новые назначения не являются крупными перестановками, а всего лишь кадровыми изменениями, связанными с одной отставкой.

По данным издания, церемония приведения к присяге новых министров состоится в Канберре в начале следующей недели.

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