Через скандал із зловживанням службовим становищем в Австралії зробили перестановки в уряді
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Голова уряду Австралії Малколм Тернбулл оголосив про низку перестановок в кабінеті міністрів країни, які були викликані нещодавнім скандалом і подальшою відставкою міністра охорони здоров’я і спорту Сьюзан Лі, передає УНН з посиланням на The Australian.
Так, на початку січня С.Лі була викрита в зловживанні службовим становищем. У 2015-16 роках міністр охорони здоров'я зробила за державний рахунок кілька службових поїздок в штаті Квінсленд, які, як з'ясували місцеві ЗМІ, насправді не були службовими - С.Лі займалася пошуками і покупкою нерухомості в курортному місті Голд-Кост. В результаті виник гучний скандал і С.Лі оголосила про свою відставку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАБУ затримало групу осіб, які можуть бути причетні до розкрадання 50 млн грн
Відзначається, що новим міністром охорони здоров’я і спорту Австралії призначений Грег Хант. До цього Г.Хант займав посаду міністра промисловості, інновацій та науки Австралії. При цьому колишній пост Г.Ханта зайняв секретар кабінету міністрів Артур Сінодінос.
За словами М.Тернбулла, нові призначення не є великими перестановками, а всього лише кадровими змінами, пов’язаними з однією відставкою.
За даними видання, церемонія приведення до присяги нових міністрів відбудеться в Канберрі на початку наступного тижня.