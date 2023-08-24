Из-за обстрелов оккупантов в Николаевской области пострадали три человека - ОВА

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"Сейчас известно о трех пострадавших из-за обстрелов оккупантами территории Николаевской области. Из них двум помощь была оказана амбулаторно, еще один человек получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице", - отметил Ким в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, вчера, 23 августа, в 15:43, 17:05 и 17:50 враг наносил удары из артиллерийских установок и РСЗО по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Днем, 23 августа, в 16:21, 18:26 и сегодня, 24 августа, в 03:02 вражеские обстрелы зафиксированы по городу Очаков Очаковской громады. Повреждена жилая инфраструктура и линия сети Интернет. Подробная информация уточняется.

Ночью, 24 августа, в 03:04 в результате обстрелов Куцурубской громады повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.