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Через обстріли окупантів на Миколаївщині постраждали троє людей - ОВА

Через обстріли окупантів на Миколаївщині постраждали троє людей - ОВА

Київ • УНН

 • 527240 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Через обстріли російських військ у Миколаївській області за минулу добу постраждали троє людей, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

"Наразі відомо про трьох постраждалих через обстріли окупантами території Миколаївщини. З них двом допомогу було надано амбулаторно, ще одна людина отримує всю необхідну медичну допомогу у лікарні", - зазначив Кім у Telegram.

Деталі

За даними голови ОВА, учора, 23 серпня, о 15:43, 17:05 та 17:50 ворог завдавав обстрілів з артилерійських установок та РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Удень, 23 серпня, о 16:21, 18:26 та сьогодні, 24 серпня, о 03:02 ворожі обстріли зафіксовані по місту Очаків Очаківської громади. Пошкоджено житлову інфраструктуру та лінію мережі Інтернет. Детальна інформація уточнюється.

Уночі, 24 серпня, о 03:04 внаслідок обстрілів Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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