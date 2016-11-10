Из-за обстрелов боевиков в Троицком повреждены два дома

"10 ноября в результате вражеского массированного обстрела из 120-мм минометов повреждены крыша, стены и окна двух жилых домов в селе Троицком в Попаснянском районе", - сообщили в пресс-службе.

Никто из мирных жителей не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативно-следственной группы Национальной полиции в Луганской области, представители Луганской облгосадминистрации и военно-гражданской администрации сел Троицкое и Новозвановка.