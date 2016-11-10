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15 марта, 19:03 • 111349 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155545 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130905 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123930 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108971 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103624 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100185 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Из-за обстрелов боевиков в Троицком повреждены два дома

Киев • УНН

 • 8427 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В результате обстрела боевиков в селе Троицком повреждены крыша, стены и окна двух жилых домов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Луганской ОГА.

"10 ноября в результате вражеского массированного обстрела из 120-мм минометов повреждены крыша, стены и окна двух жилых домов в селе Троицком в Попаснянском районе", - сообщили в пресс-службе.

Никто из мирных жителей не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативно-следственной группы Национальной полиции в Луганской области, представители Луганской облгосадминистрации и военно-гражданской администрации сел Троицкое и Новозвановка.

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