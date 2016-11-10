Через обстріли бойовиків у Троїцькому пошкоджено два будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Внаслідок обстрілу бойовиків у селі Троїцькому пошкоджено дах, стіни та вікна двох житлових будинків. Про це УНН повідомили в прес-службі Луганської ОДА.
“10 листопада у результаті ворожого масованого обстрілу зі 120-мм мінометів пошкоджено дах, стіни та вікна двох житлових будинків у селі Троїцькому Попаснянському районі”, — повідомили у прес-службі.
Ніхто з мирних жителів не постраждав.
Наразі на місті події працюють співробітники оперативно-слідчої групи Національної поліції в Луганській області, представники Луганської облдержадміністрації та військово-цивільної адміністрації сіл Троїцьке та Новозванівка.