Из-за вражеского обстрела Волчанска в Харьковской области погибла женщина - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В результате обстрела российскими войсками города Волчанск в Харьковской области накануне вечером погибла женщина, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
По его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали гражданскую инфраструктуру и мирное население Чугуевского и Купянского районов области.
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"В результате вражеского артиллерийского обстрела по городу Волчанск Чугуевского района, который произошел после 18:00, были серьезно повреждены два частных дома. К сожалению, погибла гражданская женщина 65 лет", - сообщил Синегубов.
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Кроме того, по его словам, за сутки из-за ударов оккупантов в городе Волчанск было повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов.
После 18:30 были зафиксированы вражеские обстрелы в селе Землянки. Там без пострадавших и серьезных разрушений, добавил он.
Всего, по словам Синегубова, под вражеским огнем находились более 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Кисловка, Казачья Лопань, Охримовка.
"На Купянском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага у Синьковки и Ивановки. Верим в ВСУ и продолжаем работать на победу", - сообщил глава ОВА.