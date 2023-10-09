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Из-за вражеского обстрела Волчанска в Харьковской области погибла женщина - ОВА

Из-за вражеского обстрела Волчанска в Харьковской области погибла женщина - ОВА

Киев • УНН

 • 356838 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В результате обстрела российскими войсками города Волчанск в Харьковской области накануне вечером погибла женщина, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

По его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали гражданскую инфраструктуру и мирное население Чугуевского и Купянского районов области.

Цитата

"В результате вражеского артиллерийского обстрела по городу Волчанск Чугуевского района, который произошел после 18:00, были серьезно повреждены два частных дома. К сожалению, погибла гражданская женщина 65 лет", - сообщил Синегубов.

Детали

Кроме того, по его словам, за сутки из-за ударов оккупантов в городе Волчанск было повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов.

После 18:30 были зафиксированы вражеские обстрелы в селе Землянки. Там без пострадавших и серьезных разрушений, добавил он.

Всего, по словам Синегубова, под вражеским огнем находились более 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Кисловка, Казачья Лопань, Охримовка.

"На Купянском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага у Синьковки и Ивановки. Верим в ВСУ и продолжаем работать на победу", - сообщил глава ОВА.

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