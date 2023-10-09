Через ворожий обстріл Вовчанська на Харківщині загинула жінка - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Внаслідок обстрілу російськими військами міста Вовчанськ у Харківській області напередодні ввечері загинула жінка, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
З його слів, протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення Чугуївського та Куп'янського районів області.
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"Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по місту Вовчанськ Чугуївського району, який стався після 18:00, було серйозно пошкоджено два приватні будинки. На жаль, загинула цивільна жінка 65 років", - повідомив Синєгубов.
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Окрім того, з його слів, за добу через удари окупантів у місті Вовчанськ було пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.
Після 18:30 були зафіксовані ворожі обстріли у селі Землянки. Там без постраждалих та серйозних руйнувань, додав він.
Загалом, за словами Синєгубова, під ворожим вогнем перебували понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Кислівка, Козача Лопань, Охрімівка.
"На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки. Віримо в ЗСУ та продовжуємо працювати на перемогу", - повідомив голова ОВА.