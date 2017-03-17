Из-за обстрела боевиками в Луганской области получил ранения подросток

"Ранение бедра получил пятнадцатилетний мальчик, в результате вражеского обстрела села Валуйское Станично-Луганского района", - говорится в сообщении.

Также отметили, что пока ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается помощь.

Как сообщал УНН, в зоне антитеррористической операции в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад на Луганщине погибли два украинских военных.