Из-за обстрела боевиками в Луганской области получил ранения подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В результате обстрела боевиками Станично-Луганского района ранения получил 15-летний подросток. Об этом говорится в сообщении Луганской областной государственной администрации в Facebook, передает УНН.
"Ранение бедра получил пятнадцатилетний мальчик, в результате вражеского обстрела села Валуйское Станично-Луганского района", - говорится в сообщении.
Также отметили, что пока ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается помощь.
Как сообщал УНН, в зоне антитеррористической операции в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад на Луганщине погибли два украинских военных.