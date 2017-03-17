Через обстріл бойовиками Луганщини поранено підлітка

“Поранення стегна зазнав п’ятнадцятирічний хлопчик, внаслідок ворожого обстрілу села Валуйське Станично-Луганського району,” — йдеться в повідомленні.

Також зазначили, що наразі дитину госпіталізовано до лікарні, де їй надається допомога.

Як повідомляв УНН, в зоні антитерористичної операції внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад на Луганщині загинуло двоє українських військових.