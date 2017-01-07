Из-за непогоды запрещен выезд автотранспорта из Николаева в направлении Одессы и Кропивницкого

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 января. УНН. Из-за перемещения снежного покрова под воздействием сильного ветра решено с 12:00 7 января закрыть движение на автодорогах М-14 (на Одессу) и М-13 (на Кропивницкий) для проезда всех категорий транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.