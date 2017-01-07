Из-за непогоды запрещен выезд автотранспорта из Николаева в направлении Одессы и Кропивницкого
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 января. УНН. Из-за перемещения снежного покрова под воздействием сильного ветра решено с 12:00 7 января закрыть движение на автодорогах М-14 (на Одессу) и М-13 (на Кропивницкий) для проезда всех категорий транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
Это необходимо для недопущения заторов в движении и обеспечения оперативной расчистки дорог от снега.
Ограничение касается движения на участках автомобильных дорог общего пользования государственного значения:
- М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на г.Таганрог) на участке км 55 + 550 (предел Одесская область) - км 129 + 168 (городская полоса Николаев);
- М-13 Кировоград-Платоново (на г.Кишинев) на участке км 76 + 432 (предел Кировоградской области) - км 157 + 067 (предел Одесской области).
Напомним, в трех областях частично сняли ограничения на движение транспорта.