Через негоду заборонено виїзд автотранспорту з Миколаєва в напрямку Одеси та Кропивницького
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 7 січня. УНН. Через переміщення снігового покриву під впливом сильного вітру вирішено з 12:00 7 січня закрити рух на автодорогах М-14 (на Одесу) та М-13 (на Кропивницький) для проїзду всіх категорій транспортних засобів. Про це повідомили УНН в прес-службі Миколаівськоі ОДА.
Це необхідно для недопущення заторів у русі і забезпечення оперативного розчищення доріг від снігу.
Обмеження стосується руху на ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення:
— М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м.Таганрог), на ділянці км 55+550 (межа Одеської областї) — км 129+168 (міська смуга м.Миколаїв);
— М-13 Кіровоград-Платонове (на м.Кишинів), на ділянці км 76+432 (межа Кіровоградської області) — км 157+067 (межа Одеської області).
Нагадаємо, у трьох областях частково зняли обмеження на рух транспорту.