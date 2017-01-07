Через негоду заборонено виїзд автотранспорту з Миколаєва в напрямку Одеси та Кропивницького

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 7 січня. УНН. Через переміщення снігового покриву під впливом сильного вітру вирішено з 12:00 7 січня закрити рух на автодорогах М-14 (на Одесу) та М-13 (на Кропивницький) для проїзду всіх категорій транспортних засобів. Про це повідомили УНН в прес-службі Миколаівськоі ОДА.