Из-за ДТП в столице госпитализировали двух человек

"ДТП с пострадавшими в полосе общественного транспорта в Киеве на проспекте. С. Бандеры. Opel врезался в троллейбус. Двое пострадавших с Opel c множественными травмы были срочно госпитализированы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Киеве на бульваре Дружбы Народов, водитель сбил пьяного пешехода.

Как сообщал УНН, ДТП с пострадавшими произошло на Закарпатье.