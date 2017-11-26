Из-за ДТП в столице госпитализировали двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На столичном проспекте Степана Бандеры произошло дорожно - транспортное происшествие (ДТП), два человека госпитализированы, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"ДТП с пострадавшими в полосе общественного транспорта в Киеве на проспекте. С. Бандеры. Opel врезался в троллейбус. Двое пострадавших с Opel c множественными травмы были срочно госпитализированы", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Киеве на бульваре Дружбы Народов, водитель сбил пьяного пешехода.
Как сообщал УНН, ДТП с пострадавшими произошло на Закарпатье.