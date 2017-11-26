Через ДТП в столиці госпіталізували двох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На столичному проспекті Степана Бандери сталася дорожньо - транспортна пригода (ДТП), двоє людей госпіталізовано, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“ДТП з постраждалими в смузі громадського транспорту в Києві на проспекті. С.Бандери. Opel врізався в тролейбус. Двоє постраждалих з Opel c множинними травми були терміново госпіталізовані”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні у Києві, на бульварі Дружби Народів, водій збив п’яного пішохода.
Як повідомляв УНН, ДТП з постраждалими сталася на Закарпатті.