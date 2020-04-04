Из-за COVID-19 в Украине за минувшие сутки были госпитализированы 92 человека, среди них 4 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Украине за минувшие сутки из-за коронавируса были госпитализированы 92 человека, среди них - 4 детей и 6 медицинских работников. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 154 новых случая коронавирусной болезни, из них 10 детей. Госпитализированы из них 154 человек в учреждения здравоохранения 92 человека, из них 4 детей и 6 медпредставителей", - сказал Ляшко.
По его словам, сейчас с начала развития эпидемии коронавирусной болезни в Украине госпитализированы 477 человек, среди них 25 детей.
"Искусственная вентиляция проводится 16 лицам", - добавил он.
Напомним, в Украине на утро 4 апреле зафиксирован 1096 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 - летальные.