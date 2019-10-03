Чемпионат мира по регби-2019: Россия потеряла шансы на выход из группы, проиграв ирландцам
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Сборная России по регби уступила команде Ирландии со счетом 0:35 в матче группового этапа Чемпионата мира. Встреча состоялась в Кобе (префектура Хиого), пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.
В составе ирландской команды шесть очков набрал Джонатан Секстон (три реализации), по пять очков набрали Питер О’Махони, Рис Раддок, Эндрю Конвей, Роб Кирни и Гарри Рингроз (все — по одной попытке), еще четыре очка на счету Джека Карти (две реализации). В первом тайме травму получил россиянин Кирилл Голосницкий, он покинул поле на носилках.
Российская сборная потерпела третье поражение подряд на турнире, в первом матче россияне уступили японцам (10:30), во втором — команде Самоа (9:34). Сборная России не смогла набрать очки в трех матчах и потеряла шансы на выход в плей-офф, занимая пятое место в группе А. Сборная Ирландии получила пять очков за матч с россиянами (четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки) и возглавила турнирную таблицу группы, набрав 11 очков после трех игр, на втором месте идет сборная Японии (9 очков, 2 матча), на третьем — команда Шотландии (5, 2), на четвертом — сборная Самоа (5, 2).