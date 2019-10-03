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Чемпіонат світу з регбі-2019: Росія втратила шанси на вихід з групи, програвши ірландцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Збірна Росії з регбі поступилася команді Ірландії з рахунком 0:35 в матчі групового етапу Чемпіонату світу. Зустріч відбулася в Кобе (префектура Хіого), пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.

Чемпіонат світу з регбі-2019: Росія втратила шанси на вихід з групи, програвши ірландцям

У складі ірландської команди шість очок набрав Джонатан Секстон (три реалізації), по п’ять очок набрали Пітер О’Махоні, Ріс Раддок, Ендрю Конвей, Роб Кірні і Гаррі Рінгроз (всі — по одній спробі), ще чотири очки на рахунку Джека Карті (дві реалізації). У першому таймі травму отримав росіянин Кирило Голосніцкій, він покинув поле на ношах.

Російська збірна зазнала третьої поразки поспіль на турнірі, в першому матчі росіяни поступилися японцям (10:30), у другому — команді Самоа (9:34). Збірна Росії не змогла набрати очки в трьох матчах і втратила шанси на вихід в плей-офф, посідаючи п’яте місце в групі А. Збірна Ірландії отримала п’ять очок за матч з росіянами (чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби) і очолила турнірну таблицю групи, набравши 11 очок після трьох ігор, на другому місці йде збірна Японії (9 очок, 2 матчі), на третьому — команда Шотландії (5, 2), на четвертому — збірна Самоа (5, 2).

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