Чемпиона мира по кикбоксингу застрелили в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. На парковке одного из торговых центров Москвы застрелили двукратного чемпиона мира по кикбоксингу. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ, передает УНН.
Как отмечается, тело 29-летнего профессионального спортсмена, уроженца Северо-Кавказского региона, нашли 6 ноября вечером у машины на парковке торгового центра. Мужчина скончался в результате огнестрельного ранения.
Полиция установила личность подозреваемого в преступлении. Им оказался знакомый погибшего - 31-летний уроженец Северо-Кавказского региона.
"По предварительным данным, мужчины вместе подъехали на автомобиле к торговому центру, где в салоне машины у них возник конфликт на финансовой почве. В результате злоумышленник выстрелил предположительно из пистолета Макарова, который хранил незаконно, в область грудной клетки своему оппоненту, а потом исчез", - сказано в сообщении.
Правоохранители установили, что подозреваемый сразу же забронировал билет на самолет. В аэропорту Шереметьево его сняли с борта и задержали.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконное владение оружием".