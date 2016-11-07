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15 марта, 19:03 • 112097 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157699 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132469 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125373 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109885 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104030 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100471 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Чемпиона мира по кикбоксингу застрелили в Москве

Киев • УНН

 • 10459 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. На парковке одного из торговых центров Москвы застрелили двукратного чемпиона мира по кикбоксингу. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ, передает УНН.

Как отмечается, тело 29-летнего профессионального спортсмена, уроженца Северо-Кавказского региона, нашли 6 ноября вечером у машины на парковке торгового центра. Мужчина скончался в результате огнестрельного ранения.

Полиция установила личность подозреваемого в преступлении. Им оказался знакомый погибшего - 31-летний уроженец Северо-Кавказского региона.

"По предварительным данным, мужчины вместе подъехали на автомобиле к торговому центру, где в салоне машины у них возник конфликт на финансовой почве. В результате злоумышленник выстрелил предположительно из пистолета Макарова, который хранил незаконно, в область грудной клетки своему оппоненту, а потом исчез", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что подозреваемый сразу же забронировал билет на самолет. В аэропорту Шереметьево его сняли с борта и задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконное владение оружием".

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