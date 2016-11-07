Чемпіона світу з кікбоксингу застрелили у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На парковці одного з торгових центрів Москви застрелили дворазового чемпіона світу з кікбоксингу. Про це повідомляє прес-служба МВС РФ, передає УНН.
Як зазначається, тіло 29-річного професійного спортсмена, уродженця Північно-Кавказького регіону, знайшли 6 листопада ввечері біля автівки на парковці торгового центру. Чоловік помер в результаті вогнепального поранення.
Поліція встановила особу підозрюваного у злочині. Ним виявився знайомий загиблого — 31-річний уродженець Північно-Кавказького регіону.
“За попередніми даними, чоловіки разом під’їхали на автомобілі до торгового центру, де в салоні машини у них виник конфлікт на фінансовому ґрунті. В результаті зловмисник вистрілив імовірно з пістолета Макарова, який зберігав при собі незаконно, в область грудної клітини своєму опонентові, а потім зник”, — сказано у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що підозрюваний відразу ж забронював квиток на літак. В аеропорту Шереметьєво його зняли з борту і затримали.
Наразі за цим фактом порушено кримінальну справу за статтями "вбивство" і "незаконне володіння зброєю".