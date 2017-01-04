Чемпион Англии "Лестер" оформил первый трансфер в межсезонье
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Действующий чемпион Англии "Лестер" сделал первое приобретение в зимний период в виде подписания 20-летнего футболиста сборной Нигерии Вилфреда Ндиди, передает УНН со ссылкой на сайт "Лестера".
Защитник подписал с "лисами" контракт на 5,5 лет и будет заявлен под 25-м номером. К новой команде футболист присоединится в конце недели после официального разрешения на работу в Англии.
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Чемпион Англии заплатит за нигерийца бельгийскому "Генку" 17,6 млн евро. Это второе самое дорогое приобретение игрока в истории "лис". Рекорд принадлежит Исламу Слимани, который обошелся команде в 34 млн евро.
Напомним, что "Лестер" набрал 21 очко и занимает 15-е место в Премьер-лиге.