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Чемпіон Англії "Лестер" оформив перший трансфер у міжсезонні

Чемпіон Англії "Лестер" оформив перший трансфер у міжсезонні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Чинний чемпіон Англії "Лестер" зробив перше придбання в зимовий період у вигляді підписання 20-річного футболіста збірної Нігерії Вілфреда Ндіді, передає УНН з посиланням на сайт "Лестера".

Захисник підписав з "лисицями" контракт на 5,5 років і буде заявлений під 25-м номером. До нової команди футболіст приєднається в кінці тижня після офіційного дозволу на роботу в Англії.

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Чемпіон Англії заплатить за нігерійця бельгійському "Генку" 17,6 млн. євро. Це другий найдорожчий придбаний гравець в історії "лисиць". Рекорд належить Ісламу Слімані, який обійшовся команді в 34 млн. євро.

Нагадаємо, що "Лестер" набрав 21 очко і посідає 15-те місце в Прем'єр-лізі.

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