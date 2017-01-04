Чемпіон Англії "Лестер" оформив перший трансфер у міжсезонні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Чинний чемпіон Англії "Лестер" зробив перше придбання в зимовий період у вигляді підписання 20-річного футболіста збірної Нігерії Вілфреда Ндіді, передає УНН з посиланням на сайт "Лестера".
Захисник підписав з "лисицями" контракт на 5,5 років і буде заявлений під 25-м номером. До нової команди футболіст приєднається в кінці тижня після офіційного дозволу на роботу в Англії.
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Чемпіон Англії заплатить за нігерійця бельгійському "Генку" 17,6 млн. євро. Це другий найдорожчий придбаний гравець в історії "лисиць". Рекорд належить Ісламу Слімані, який обійшовся команді в 34 млн. євро.
Нагадаємо, що "Лестер" набрав 21 очко і посідає 15-те місце в Прем'єр-лізі.