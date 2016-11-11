Часть арт-коллекции Д.Боуи продали на аукционе за 24,3 млн фунтов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Первая часть арт-коллекции британского музыканта Дэвида Боуи продана на аукционе Сотбис за 24,3 млн фунтов стерлингов, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Первый аукцион сокровищ рок-иконы Дэвида Боуи принес 24,3 млн фунтов стерлингов (30,5 млн долл.) более чем вдвое превышая предпродажную цену, которая составляла 11,7 миллиона фунтов стерлингов.
Топ-лотом стала работа Жан-Мишеля Баскии "Сила воздуха", за которую боролись шесть потенциальных покупателей. Она продана за 7,1 млн фунтов стерлингов (при предварительной оценке в сумму от 2,5 до 3,5 млн фунтов стерлингов).
"Председатель Герды Бем" Франка Ауэрбаха ушла за 3,8 млн фунтов стерлингов. Это рекорд для работ Ф.Ауербаха на аукционах.
Всего на торгах Д.Боуи представлено 350 лотов. Продажа будет продолжаться до 11 ноября включительно.