Частину арт-колекції Д.Боуї продали на аукціоні за 24,3 млн фунтів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Перша частина арт-колекції британського музиканта Девіда Боуї продана на аукціоні Сотбіс за 24,3 млн фунтів стерлінгів, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Перший аукціон скарбів рок-ікони Девіда Боуї приніс 24,3 млн фунтів стерлінгів (30,5 млн дол.) більш ніж удвічі перевищуючи передпродажну ціну, яка становила 11,7 мільйона фунтів стерлінгів.
Топ-лотом стала робота Жан-Мішеля Баскії "Сила повітря", за яку боролися шість потенційних покупців. Вона продана за 7,1 млн фунтів стерлінгів (при попередній оцінці в суму від 2,5 до 3,5 млн фунтів стерлінгів).
"Голова Герди Бем" Франка Ауербаха пішла за 3,8 млн фунтів стерлінгів. Це рекорд для робіт Ф.Ауербаха на аукціонах.
Загалом на торгах Д.Боуї представлено 350 лотів. Продаж буде тривати до 11 листопада включно.
Нагадаємо, Д.Боуї помер 10 січня 2016 року на 70-му році життя.