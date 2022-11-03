Бюджет-2023 уже в Раде - профильный комитет рекомендовал его принять: какие изменения

Детали

Так, комитет рассмотрел проект Бюджет-2023, подготовленный Кабмином ко второму чтению, на своем заседании 2 ноября.

Как сообщается, общие показатели проекта государственного бюджета на 2023 год в доработанном правительством до второго чтения законопроекте изменены против первого чтения следующим образом:



доходы увеличены на 50,1 млрд грн (на 3,9%), в т.ч. по общему фонду – на 26,5 млрд грн, специальному фонду – на 23,6 млрд грн;

увеличены на 50,1 млрд грн (на 3,9%), в т.ч. по общему фонду – на 26,5 млрд грн, специальному фонду – на 23,6 млрд грн;

расходы увеличены на 66,8 млрд грн (на 2,7%), в т.ч. по общему фонду – на 43,2 млрд грн, по специальному фонду - на 23,6 млрд грн;

увеличены на 66,8 млрд грн (на 2,7%), в т.ч. по общему фонду – на 43,2 млрд грн, по специальному фонду - на 23,6 млрд грн;

предоставление кредитов увеличено на 0,02 млрд грн по специальному фонду;

увеличено на 0,02 млрд грн по специальному фонду;

дефицит (финансирование) увеличен на 16,7 млрд грн (на 1,3%) по общему фонду. Таким образом, предельный объем дефицита государственного бюджета предлагается установить на уровне 20,6% прогнозного ВВП.

(финансирование) увеличен на 16,7 млрд грн (на 1,3%) по общему фонду. Таким образом, предельный объем дефицита государственного бюджета предлагается установить на уровне 20,6% прогнозного ВВП.

В доработанном законопроекте, как указано, предлагается не изменять размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. Вместе с тем, предусмотрено поручение правительству по разработке вопроса об увеличении расходов для повышения размеров прожиточного минимума и минимальной зарплаты на 2023 год после прекращения военного положения, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного бюджета и оценки обоснованности дополнительной потребности в бюджетных средствах.

При подготовке проекта государственного бюджета на 2023 год ко II чтению скорректированы основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития на 2023 год (уточнены по более консервативным предположениям), на которых доработаны бюджетные показатели, в частности:



уточненный прогноз номинального ВВП составляет 6 279,3 млрд грн (предыдущий прогноз – 6 399 млрд грн),



реальный рост ВВП – на уровне 3,2% (предварительный прогноз – 4,6%),



индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) – 128% (предварительный прогноз – 130%),



корректировка предположений относительно обменного курса гривны к доллару США на конец 2023 г. – 45,8 грн/долл. США (предыдущий прогноз – 50 грн/долл. США), при этом среднегодовое его значение остается без изменений (прогноз – 42,2 грн/долл. США).



Что касается доходов, то увеличены прогнозные показатели: средств, перечисляемых НБУ (на 51,6 млрд грн); НДС по ввезенным на таможенную территорию Украины товарам (на 27,1 млрд грн); налога и сбора на доходы физических лиц (на 14,8 млрд грн.); акцизного налога с ввозимых на таможенную территорию подакцизных товаров (продукции) (на 7 млрд грн). При этом уменьшены прогнозные показатели: рентной платы за использование недр для добычи природного газа (на 23,45 млрд грн); налога на прибыль предприятий (на 21,3 млрд грн); НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (на 6 млрд грн).

Что касается долговых показателей и финансирования, то увеличен прогноз внешних заимствований на 16,7 млрд грн (до 1 442,9 млрд грн), соответственно увеличен предельный объем государственного долга на конец 2023 г. до 6 422,7 млрд грн, что составляет 102,3% прогнозного ВВП.

Что касается расходов, то общий ресурс на нацбезопасность и оборону не изменился и составляет 1 141,1 млрд грн (или 18,2% ВВП), при этом увеличены, в частности, расходы на:



финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда – на 38,9 млрд грн;



мероприятия за счет средств фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии - на 16,1 млрд грн (в связи с увеличением прогноза средств от НБУ, которые являются источником формирования этого фонда);



расходы государственного дорожного фонда (в связи с увеличением прогноза отдельных доходов, которые являются источниками формирования этого фонда) – на 7 млрд грн, из них на: развитие сети и содержание автомобильных дорог государственного значения – на 4,2 млрд грн; субвенцию местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах – на 2,46 млрд грн;



мероприятия по некоторым бюджетным программам Министерства культуры и информационной политики – в общей сложности на 1,6 млрд грн;



судебную власть – на 1,3 млрд грн (из них Государственной судебной администрации – на 1,1 млрд грн);



мероприятия по некоторым бюджетным программам Министерства образования и науки – в общей сложности на 0,56 млрд грн.



Относительно некоторых вопросов регионального развития и межбюджетных отношений, то:



увеличены трансферты из государственного бюджета местным бюджетам на 2 518,6 млн грн, в частности, по специальному фонду - на 2 464,6 млн грн (увеличена на эту сумму субвенция на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значение улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах);



предусмотрены по общему фонду расходы по бюджетной программе «Государственный фонд регионального развития» на сумму 2 млрд грн. Вместе с тем, на эту цель из специального фонда предусмотрено направление 100% акцизного налога с произведенных в Украине и с ввезенных на таможенную территорию Украины сигарил свыше общего объема, определенного в сумме 831 млн грн, при условии внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины.



Цитата

"По итогам рассмотрения данного вопроса комитет по бюджету принял решение: рекомендовать Верховной Раде Украины законопроект о Государственном бюджете Украины на 2023 год (регистр. № 8000 от 31.10.2022) принять во втором чтении и в целом как закон с учетом предложений комитета об изменениях в законопроект, согласованных с Министерством финансов Украины", - сообщили в парламенте.

Напомним

В политической партии "Слуга народа" ожидают, что Государственный бюджет на 2023 год примут во втором чтении до 10 ноября