Янтаря почти на 230 тыс. грн изъяли в Черниговской области

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. Необработанное камни янтаря на сумму почти 229 000 гривен изъяли на границе черниговские таможенники. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФСУ.

Два пакета с необработанным камнем обнаружили правоохранители в пункте пропуска "Сеньковка" при осуществлении таможенного досмотра салона автомобиля "VOLKSWAGEN". Управлял автомобилем гражданин Украины, кроме него в автомобиле находилось еще восемь пассажиров. Все направлялись за пределы Украины.

В салоне авто во время обыска обнаружили черный полиэтиленовый пакет, обмотанный скотчем. Водитель сообщил, что пакет он перемещает в качестве передачи. Пояснил, что в нем находятся радиозапчасти.

Во время проверки выяснилось, что в пакете находится картонная коробка красного цвета, а в ней - еще два обернутых скотчем пакета, внутри которых - необработанное камни желто-коричневого цвета неправильной формы общим количеством 33 шт. и весом не более 2-х кг. Так как никаких документов на этот товар не было, камни были приняты таможней на хранение.

Для проведения идентификации товара и определения его стоимости камни направили на экспертизу в Специализированную лабораторию по экспертизе и исследований ГФС. Вывод экспертов подтвердил, что это - драгоценные камни органогенного образования янтарь (разновидности сукцинит) в состоянии сырья. Стоимость предоставленного на экспертизу янтаря составляет 228 870 гривен.

Таможней возбуждено админдело по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Санкции этой статьи предусматривают наложение на нарушителя штрафа в размере 100 процентов стоимости товара с его конфискацией. Дело будет передано на рассмотрение суда.

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