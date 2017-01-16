Буршитину на майже 230 тис. грн вилучили на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Необроблене каміння бурштину на суму майже 229 тисяч гривень вилучили на кордоні чернігівські митники. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Два пакунки з необробленим камінням виявили правоохоронці у пункті пропуску “Сеньківка” під час здійснення митного огляду салону автомобіля “VOLKSWAGEN”. Керував автомобілем громадянин України, окрім нього в автомобілі знаходилося ще вісім пасажирів. Усі прямували за межі України.
У салоні авто під час обшуку виявили чорний поліетиленовий пакет, обмотаний скотчем. Водій повідомив, що пакет він переміщує в якості передачі. Пояснив, що у ньому знаходяться радіозапчастини.
Під час перевірки з’ясувалося, що у пакеті знаходиться картонна коробка червоного кольору, а у ній — ще два обгорнуті скотчем пакунки, всередині яких — необроблене каміння жовто-коричневого кольору неправильної форми загальною кількістю 33 шт. та вагою трохи більше 2-х кг. Так як жодних документів на цей товар не було, каміння було прийнято митницею на зберігання.
Для проведення ідентифікації товару та визначення його вартості каміння направили на експертизу до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС. Висновок експертів підтвердив, що це — дорогоцінне каміння органогенного утворення бурштин (різновиду сукциніт) у стані сировини. Вартість наданого на експертизу бурштину становить 228 870 гривень.
Митницею порушено адмінсправу за ст. 472 Митного кодексу України. Санкції цієї статті передбачають накладення на порушника штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією. Справу буде передано на розгляд суду.