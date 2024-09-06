"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сырский: «Фронт - это моя жизнь»

Сырский: «Фронт - это моя жизнь»

  •  89329 просмотра
Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

  •  101736 просмотра
Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

  •  102311 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  78926 просмотра
Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

  •  93040 просмотра
публикации
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  161875 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  150087 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

5 сентября 2024, 07:33  •  152390 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

5 сентября 2024, 07:25  •  146565 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

5 сентября 2024, 07:09  •  156680 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

  •  46957 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

  •  78204 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  114817 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября 2024, 03:03  •  156955 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября 2024, 03:03  •  147347 просмотра
Актуальное
"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 07:10  •  7567 просмотра

Read in English

101 старшеклассник из Николаевской и Херсонской областей прошел образовательный Catch-up Camp «Поколение Победы» на Закарпатье. Кемп организовали образовательный фонд GoGlobal при поддержке компании CEMARK.

101 старшеклассник из Николаевской и Херсонской областей прошел образовательный Catch-up Camp "Поколение Победы" на Закарпатье. Кемп организовали образовательный фонд GoGlobal при поддержке компании CEMARK.

В течение 11 дней подростки учились под наставничеством квалифицированных тренеров и менторов. В частности, в программе кемпа была подготовка к НМТ, занятия по математике, украинскому и английскому языкам, а также арт-терапия.

"Я ехала сюда очень взволнованной и не разочаровалась. Мне очень нравятся интерактивные занятия и то, что здесь развивают наши коммуникативные навыки. Мои два любимых предмета - это украинский и английский языки. Также в лагере очень классно то, что делается акцент на тех темах, которые трудно даются ученикам. Самым трудным предметом для меня является математика - и вот здесь наверстываю то, что до сих пор не понимала", - рассказывает Елизавета Сокор, участница кемпа из Херсона.

Кроме классического обучения старшеклассники также улучшали свои мягкие навыки (soft skills), осваивали дизайн-мышление, развивали креативность и участвовали в различных активностях.

София Шевченко из Воскресенской территориальной громады Николаевской области, говорит, что ей очень понравился формат такого обучения. "Учителя очень классные, они доступно и интерактивно объясняли нам сложные темы. Навсегда запомнился подъем к озеру Синевир, было сложно идти вверх, но очень интересно и весело",- рассказывает София.

"Если честно, то обучение мне обычно дается сложно, но в кемпе те темы, которые мне всегда казались супертяжелыми и непонятными, даются на "ура", - делится Иван Кобылко, участник кемпа из села Нововоронцовка Херсонской области. И добавляет, что будет скучать по тем, кого встретил в лагере: и по друзьям, и даже по учителям.

Основная цель Catch-up Camp "Поколение Победы" - помочь старшеклассникам социализироваться и догнать пропущенный учебный материал. Поскольку из-за пандемии и полномасштабной войны многие подростки не имели возможности живого общения с ровесниками и учителями. Это особенно актуально для детей с прифронтовых и деоккупированных территорий, говорят организаторы кемпа.

"Мне больше всего понравилось то, как мы придумывали на дизайн-мышлении, как можно сделать новую зубную щетку. И то, как мы на занятиях по софт-скиллам говорили о своих чувствах. Уровень знаний на кемпе удалось немного подтянуть, и скажу, что формат обучения вживую - лучший", - рассказала Юля Ищук из Николаева.

По мнению Алексея, учителя математики Catch Up Camp "Поколение Победы", этот проект очень полезен, ведь помогает детям наверстывать образовательные потери.

"Я не верю, что за восемь занятий ученики могут выучить все то, что до сих пор не выучили. Но я точно знаю, что за это время можно показать школьникам, что математика может быть простой и интересной, и влюбить их в предмет, чтобы они продолжали изучать его дальше", - говорит Алексей.

CEMARK, главный партнер кемпа, считает, что дети - будущее Украины. Именно поэтому компания поддерживает молодежь, сотрудничает с техникумами, колледжами и университетами для поиска и развития молодых талантов. В частности, студенты профессионально-технических учебных заведений имеют возможность пройти практику в компании и при условии успешного ее завершения присоединиться к команде. Практика же для студентов университетов шире и длится целый год. За это время ее участники знакомятся с бизнес-процессами и процессами производства, проходят тренинги, изучают английский и имеют возможность разработать и реализовать собственный проект.

"Наш Catch-up camp - это возможность для детей хотя бы на две недели вернуться к офлайн-обучению, подтянуть свои знания и провести время в кругу сверстников. И мы очень благодарны, что есть социально-ответственные бизнесы, которые инвестируют в образование. Ведь сегодняшние подростки - будущие работники этих компаний и будущее нашей страны. Поэтому нужно искать различные подходы и способы помочь школьникам получить те знания, которые им так необходимы" - поделилась директор образовательного фонда GoGlobal, Татьяна Коврига.

GoGlobal - образовательный фонд, который создает возможности для молодого поколения. В фокусе организации - восполнение образовательных потерь, менторская и психоэмоциональная поддержка, популяризация ESTEAM-образования и изучение английского языка.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Эксклюзив
Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт
  •  12276 просмотра

Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт

Эксклюзив
В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов
  •  19797 просмотра

В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете
  •  45047 просмотра

Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке
  •  103831 просмотра

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке

Эксклюзив
Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города
  •  105537 просмотра

Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра
  •  108484 просмотра

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Эксклюзив
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
5 сентября 2024, 08:04  •  150087 просмотра

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Эксклюзив
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
5 сентября 2024, 07:25  •  146565 просмотра

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Эксклюзив
Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь
5 сентября 2024, 06:42  •  94002 просмотра

Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь

Эксклюзив
У Минкульта будет новое название - Кравчук
4 сентября 2024, 17:50  •  106202 просмотра

У Минкульта будет новое название - Кравчук

Популярные

Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

  •  93040 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  78926 просмотра
Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

  •  102311 просмотра
Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

  •  101736 просмотра
Сырский: «Фронт - это моя жизнь»

Сырский: «Фронт - это моя жизнь»

  •  89329 просмотра

Публикации

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  161875 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  150087 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

5 сентября 2024, 07:33  •  152390 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

5 сентября 2024, 07:25  •  146565 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

5 сентября 2024, 07:09  •  156680 просмотра

Война

Армия рф обстреляла Черниговскую область 16 раз: есть повреждения, двое раненых

Армия рф обстреляла Черниговскую область 16 раз: есть повреждения, двое раненых

  •  630 просмотра
Войска рф утром атаковали Камышаны в Херсонской области: ранена женщина

Войска рф утром атаковали Камышаны в Херсонской области: ранена женщина

  •  1702 просмотра
В Кировоградской области ночью отражали вражескую атаку дронов, обошлось без последствий

В Кировоградской области ночью отражали вражескую атаку дронов, обошлось без последствий

  •  5735 просмотра
Армия рф ночью обстреляла поселок в Донецкой области, есть погибший

Армия рф ночью обстреляла поселок в Донецкой области, есть погибший

  •  6396 просмотра
Киберспециалисты ГУР атаковали сайты «Лукойл», ГИБДД, «банк россии» и органы «власти» - источник

Киберспециалисты ГУР атаковали сайты «Лукойл», ГИБДД, «банк россии» и органы «власти» - источник

  •  7417 просмотра

политика

В таможенной системе Польши произошел сбой: возможны задержки на границе с Украиной

В таможенной системе Польши произошел сбой: возможны задержки на границе с Украиной

  •  1971 просмотра
Зеленский прибыл в Германию для участия в заседании "Рамштайн"

Зеленский прибыл в Германию для участия в заседании "Рамштайн"

  •  8155 просмотра
Сибига провел первый телефонный разговор на посту главы МИД: созвонился с Сикорским

Сибига провел первый телефонный разговор на посту главы МИД: созвонился с Сикорским

  •  7677 просмотра
Администрация Байдена просит Конгресс разрешить использовать 6 млрд долларов для Украины, которые могут «сгореть» - Reuters

Администрация Байдена просит Конгресс разрешить использовать 6 млрд долларов для Украины, которые могут «сгореть» - Reuters

  •  9021 просмотра
В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив

  •  19797 просмотра

Война

Армия рф обстреляла Черниговскую область 16 раз: есть повреждения, двое раненых

Армия рф обстреляла Черниговскую область 16 раз: есть повреждения, двое раненых

  •  630 просмотра
Войска рф утром атаковали Камышаны в Херсонской области: ранена женщина

Войска рф утром атаковали Камышаны в Херсонской области: ранена женщина

  •  1702 просмотра
В Кировоградской области ночью отражали вражескую атаку дронов, обошлось без последствий

В Кировоградской области ночью отражали вражескую атаку дронов, обошлось без последствий

  •  5735 просмотра
Армия рф ночью обстреляла поселок в Донецкой области, есть погибший

Армия рф ночью обстреляла поселок в Донецкой области, есть погибший

  •  6396 просмотра
Киберспециалисты ГУР атаковали сайты «Лукойл», ГИБДД, «банк россии» и органы «власти» - источник

Киберспециалисты ГУР атаковали сайты «Лукойл», ГИБДД, «банк россии» и органы «власти» - источник

  •  7417 просмотра

политика

В таможенной системе Польши произошел сбой: возможны задержки на границе с Украиной

В таможенной системе Польши произошел сбой: возможны задержки на границе с Украиной

  •  1971 просмотра
Зеленский прибыл в Германию для участия в заседании "Рамштайн"

Зеленский прибыл в Германию для участия в заседании "Рамштайн"

  •  8155 просмотра
Сибига провел первый телефонный разговор на посту главы МИД: созвонился с Сикорским

Сибига провел первый телефонный разговор на посту главы МИД: созвонился с Сикорским

  •  7677 просмотра
Администрация Байдена просит Конгресс разрешить использовать 6 млрд долларов для Украины, которые могут «сгореть» - Reuters

Администрация Байдена просит Конгресс разрешить использовать 6 млрд долларов для Украины, которые могут «сгореть» - Reuters

  •  9021 просмотра
В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив

  •  19797 просмотра

Новости Бизнеса

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

  •  8619 просмотра
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

  •  9498 просмотра
"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

  •  8542 просмотра

Экономика

В таможенной системе Польши произошел сбой: возможны задержки на границе с Украиной

В таможенной системе Польши произошел сбой: возможны задержки на границе с Украиной

  •  1971 просмотра
В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив

  •  19797 просмотра
Трамп обещает создать комиссию по эффективности правительства во главе с Маском

Трамп обещает создать комиссию по эффективности правительства во главе с Маском

  •  73140 просмотра
Масштабный пожар на заводе в Тульской области России: огонь охватил 1500 кв м

Масштабный пожар на заводе в Тульской области России: огонь охватил 1500 кв м

  •  30357 просмотра
США ввели санкции за обход санкций на транспортировку сжиженного газа

США ввели санкции за обход санкций на транспортировку сжиженного газа

  •  62913 просмотра

Киев

В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

  •  3683 просмотра
В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

  •  22234 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  78926 просмотра
В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

  •  24193 просмотра
Есть надежда на успешное восстановление памятника: владелец усадьбы Зеленских предложил проект со вторым этажом

Есть надежда на успешное восстановление памятника: владелец усадьбы Зеленских предложил проект со вторым этажом

  •  26461 просмотра