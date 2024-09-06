"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

101 старшеклассник из Николаевской и Херсонской областей прошел образовательный Catch-up Camp "Поколение Победы" на Закарпатье. Кемп организовали образовательный фонд GoGlobal при поддержке компании CEMARK.

В течение 11 дней подростки учились под наставничеством квалифицированных тренеров и менторов. В частности, в программе кемпа была подготовка к НМТ, занятия по математике, украинскому и английскому языкам, а также арт-терапия.

"Я ехала сюда очень взволнованной и не разочаровалась. Мне очень нравятся интерактивные занятия и то, что здесь развивают наши коммуникативные навыки. Мои два любимых предмета - это украинский и английский языки. Также в лагере очень классно то, что делается акцент на тех темах, которые трудно даются ученикам. Самым трудным предметом для меня является математика - и вот здесь наверстываю то, что до сих пор не понимала", - рассказывает Елизавета Сокор, участница кемпа из Херсона.

Кроме классического обучения старшеклассники также улучшали свои мягкие навыки (soft skills), осваивали дизайн-мышление, развивали креативность и участвовали в различных активностях.

София Шевченко из Воскресенской территориальной громады Николаевской области, говорит, что ей очень понравился формат такого обучения. "Учителя очень классные, они доступно и интерактивно объясняли нам сложные темы. Навсегда запомнился подъем к озеру Синевир, было сложно идти вверх, но очень интересно и весело",- рассказывает София.

"Если честно, то обучение мне обычно дается сложно, но в кемпе те темы, которые мне всегда казались супертяжелыми и непонятными, даются на "ура", - делится Иван Кобылко, участник кемпа из села Нововоронцовка Херсонской области. И добавляет, что будет скучать по тем, кого встретил в лагере: и по друзьям, и даже по учителям.

Основная цель Catch-up Camp "Поколение Победы" - помочь старшеклассникам социализироваться и догнать пропущенный учебный материал. Поскольку из-за пандемии и полномасштабной войны многие подростки не имели возможности живого общения с ровесниками и учителями. Это особенно актуально для детей с прифронтовых и деоккупированных территорий, говорят организаторы кемпа.

"Мне больше всего понравилось то, как мы придумывали на дизайн-мышлении, как можно сделать новую зубную щетку. И то, как мы на занятиях по софт-скиллам говорили о своих чувствах. Уровень знаний на кемпе удалось немного подтянуть, и скажу, что формат обучения вживую - лучший", - рассказала Юля Ищук из Николаева.

По мнению Алексея, учителя математики Catch Up Camp "Поколение Победы", этот проект очень полезен, ведь помогает детям наверстывать образовательные потери.

"Я не верю, что за восемь занятий ученики могут выучить все то, что до сих пор не выучили. Но я точно знаю, что за это время можно показать школьникам, что математика может быть простой и интересной, и влюбить их в предмет, чтобы они продолжали изучать его дальше", - говорит Алексей.

CEMARK, главный партнер кемпа, считает, что дети - будущее Украины. Именно поэтому компания поддерживает молодежь, сотрудничает с техникумами, колледжами и университетами для поиска и развития молодых талантов. В частности, студенты профессионально-технических учебных заведений имеют возможность пройти практику в компании и при условии успешного ее завершения присоединиться к команде. Практика же для студентов университетов шире и длится целый год. За это время ее участники знакомятся с бизнес-процессами и процессами производства, проходят тренинги, изучают английский и имеют возможность разработать и реализовать собственный проект.

"Наш Catch-up camp - это возможность для детей хотя бы на две недели вернуться к офлайн-обучению, подтянуть свои знания и провести время в кругу сверстников. И мы очень благодарны, что есть социально-ответственные бизнесы, которые инвестируют в образование. Ведь сегодняшние подростки - будущие работники этих компаний и будущее нашей страны. Поэтому нужно искать различные подходы и способы помочь школьникам получить те знания, которые им так необходимы" - поделилась директор образовательного фонда GoGlobal, Татьяна Коврига.

GoGlobal - образовательный фонд, который создает возможности для молодого поколения. В фокусе организации - восполнение образовательных потерь, менторская и психоэмоциональная поддержка, популяризация ESTEAM-образования и изучение английского языка.