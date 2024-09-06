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"Буду сумувати навіть за вчителями". Понад 100 підлітків з прифронтових зон пройшли освітній кемп "Покоління Перемоги"

Київ • УНН

 • 103525 перегляди

101 старшокласник з Миколаївської та Херсонської областей пройшов освітній Catch-up Camp "Покоління Перемоги" на Закарпатті. Кемп організували освітня фундація GoGlobal за підтримки компанії CEMARK.

101 старшокласник з Миколаївської та Херсонської областей пройшов освітній Catch-up Camp "Покоління Перемоги" на Закарпатті. Кемп організували освітня фундація GoGlobal за підтримки компанії CEMARK.

Упродовж 11 днів підлітки навчалися під наставництвом кваліфікованих тренерів та менторів. Зокрема в програмі кемпу була підготовка до НМТ, заняття з математики, української та англійської мов, а також арттерапія.

"Я їхала сюди дуже схвильованою і не розчарувалась. Мені дуже подобаються інтерактивні заняття та те, що тут розвивають наші комунікативні навички. Мої два улюблені предмети - це українська та англійська мови. Також у таборі дуже класно те, що робиться акцент на тих темах, які важко даються учням. Найважчим предметом для мене є математика - і от тут надолужую те, що досі не розуміла", - розповідає Єлизавета Сокор, учасниця кемпу з Херсона.

Окрім класичного навчання старшокласники також покращували свої м’які навички, освоювали дизайн-мислення, розвивали креативність та брали участь у різноманітних активностях.

Софія Шевченко з Воскресенської територіальної громади, що на Миколаївщині, каже, що їй дуже сподобався формат такого навчання. "Вчителі дуже класні, вони доступно та інтерактивно пояснювали нам складні теми. Назавжди запам'ятався підйом до озера Синевир, було складно йти вгору, але дуже цікаво й весело", - розповідає Софія.

"Якщо чесно, то навчання мені зазвичай дається складно, але у кемпі ті теми, які мені завжди здавалися суперважкими і незрозумілими, даються на "ура", - ділиться Іван Кобилко, учасник кемпу із села Нововоронцовка Херсонської області. Та додає, що буде сумувати за тими, кого зустрів в таборі: і за друзями, і навіть за вчителями.

Основна мета Catch-up Camp "Покоління Перемоги" - допомогти старшокласникам соціалізуватися й наздогнати пропущений навчальний матеріал. Оскільки через пандемію та повномасштабну війну багато підлітків не мали можливості живого спілкування з ровесниками та вчителями. Це особливо актуально для дітей з прифронтових та деокупованих територій, кажуть організатори кемпу.

"Мені найбільше сподобалося те, як ми придумували на дизайн-мисленні, як можна зробити нову інакшу зубну щітку. І те, як ми на заняттях із софт-скілів говорили про свої почуття-відчуття. Навчання на кемпі вдалося трішки підтягнут, і скажу, що формат навчання наживо - найкращий", розповіла Юля Іщук з Миколаєва.

На думку Олексія, вчителя математики Catch Up Camp "Покоління Перемоги", цей проект дуже корисний, адже допомагає дітям надолужувати освітні втрати.

"Я не вірю, що за вісім занять учні можуть вивчити все те, що досі не вивчили. Але я точно знаю, що за цей час можна показати школярам, що математика може бути простою та цікавою, і закохати їх у предмет, щоб вони продовжували вивчати його далі", - говорить Олексій.

CEMARK, головний партнер кемпу, вважає, що діти - майбутнє України. Саме тому компанія підтримує молодь, співпрацює з технікумами, коледжами та університетами для пошуку й розвитку молодих талантів. Зокрема, студенти професійно-технічних навчальних закладів мають можливість пройти практику в компанії та за умови успішного її завершення приєднатись до команди. Практика ж для студентів університетів ширша та триває цілий рік. За цей час її учасники знайомляться з бізнес-процесами й процесами виробництва, проходять тренінги, вивчають англійську та мають можливість розробити й реалізувати власний проєкт.

"Наш Catch-up camp - це можливість для дітей хоча б на два тижні повернутись до офлайн-навчання, підтягнути свої знання та бути в колі однолітків. І ми дуже вдячні, що є соціально-відповідальні бізнеси, які інвестують в освіту. Адже сьогоднішні підлітки - майбутні працівники цих компаній та майбутнє нашої країни. Тому маємо шукати різні підходи та способи допомогти школярам здобути ті знання, які їм так необхідні", - каже директорка освітньої фундації GoGlobal, Тетяна Коврига.

GoGlobal - освітня фундація, яка створює можливості для молодого покоління. У фокусі організації - надолуження освітніх втрат, менторська та психоемоційна підтримка, популяризація ESTEAM-освіти та вивчення англійської мови.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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