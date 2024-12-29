Будьте осторожны: опасный прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине объявлен первый уровень опасности из-за тумана с видимостью 200-500 м в западных, северных и центральных областях. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +6°C, без существенных осадков.
В Украине сегодня осадков не предвидится, однако синоптики советуют водителям и пешеходам быть очень осторожными. В воскресенье, 29 декабря, на территории Украины возможна гололедица и туман. В большинстве областей объявлен первый уровень опасности из-за тумана. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По прогнозам метеорологов, сегодня следует ожидать облачную погоду, однако без существенных осадков.
В западных, северных и центральных областях утром ожидается и слабый гололед. На дорогах западных областей местами будет гололедица.
Температура днем от -2...+3 °C. На крайнем юге +1...+6 °C.
Синоптики также предупреждают, что сегодня утром в западных, северных и центральных областях будет сильный туман, видимость 200-500 м. Из-за этого объявлен первый уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Погода в Киеве и Киевской области
В столице ожидается сильный туман, который приведет к ограниченной видимости на дорогах и улицах города. Предполагается, что туман ограничит видимость до 200-500 метров.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 0° до +3° тепла.
Температура воздуха на Киевщине днем составит от -2°C до +3 °C.
В Киеве в течение суток температура воздуха будет достигать от 0 до +2 °C.