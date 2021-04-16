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"Будивельник" завоевал разгромную победу в Суперлиге

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Во втором домашнем матче недели баскетбольной Суперлиги киевский "Будивельник" принимал "Одессу", передает УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

Несмотря на три победы одесситов в предыдущих встречах, хозяева подходили к этому матчу в статусе фаворита. Добавило проблем команде Олега Юшкина отсутствие сразу трех ведущих игроков задней линии — Юрия Кондракова, Клима Артамонова и Дюка Монди. Но даже несмотря на эти потери, гости сумели завладеть преимуществом на старте матча, выиграв первую четверть со счетом 23:12.

Ответ киевлян, которые не продемонстрировали соответствующей концентрации в дебюте игры, была еще более мощной, чем рывок соперника. Вторую десятиминутку подопечные Игорса Миглиниекса выиграли 34:14.

Фактически точка в этом матче была поставлена в третьей четверти, которую “Будивельник” выиграл со счетом 30:7, сняв все вопросы о победителе — 91:65.

Очередной мощный матч провел бигмен “Будивельника” Брайс Джонсон, завершил матч с дабл-дабл — 17 очков + 12 подборов, а его рейтинг эффективности составил 31 балл.

Дополнение

Столичный клуб закрепился на шестом месте с 18 выигрышами при 15 поражениях.

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