"Будівельник" завоював розгромну перемогу у Суперлізі

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У другому домашньому матчі тижня баскетбольної Суперліги київський "Будівельник" приймав "Одесу", передає УНН з посиланням на ФБУ.

Деталі

Незважаючи на три перемоги одеситів у попередніх зустрічах, господарі підходили до цього матчу в статусі фаворита. Додала проблем команді Олега Юшкіна відсутність відразу трьох провідних гравців задньої лінії — Юрія Кондракова, Клима Артамонова та Дюка Монді. Але навіть попри ці втрати, гості зуміли заволодіти перевагою на старті матчу, вигравши першу чверть з рахунком 23:12.

Відповідь киян, які не продемонстрували відповідної концентрації в дебюті гри, була ще більш потужною, ніж ривок суперника. Другу десятихвилинку підопічні Ігорса Міглінієкса виграли 34:14.

Фактично крапку в цьому матчі було поставлено в третій чверті, яку “Будівельник” виграв з рахунком 30:7, знявши всі питання про переможця — 91:65.

Черговий потужний матч провiв бігмен “Будівельника” Брайс Джонсон, який завершив матч із дабл-даблом — 17 очок + 12 підбирань, а його рейтинг ефективності становив 31 бал.

Доповнення

Столичний клуб закріпився на шостому місці із 18 виграшами при 15 поразках.

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