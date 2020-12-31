"Брутальный новогодний салют": у КГГА вспыхнул газовый баллон
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Возле здания Киевской городской государственной администрации вспыхнул газовый баллон, который, вероятно, принадлежит митингующим, палатка которых находился рядом, передает УНН со ссылкой на очевидцев.
"Салют едва не начался раньше времени. В самом центре города, вблизи КГГА, у митингующих начал гореть газовый баллон. Техника безопасности просто бесспорна", - отметили очевидцы.
В сети появилось видео, где видно уже сам процесс горения. Человек, который был рядом, пытался потушить пламя накрыв баллон курткой, но удалось это - неизвестно.
Напомним, в сентябре в центре Киева в кафе взорвались газовые баллоны. Тогда пострадали три человека.