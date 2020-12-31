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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 55041 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Брутальный новогодний салют": у КГГА вспыхнул газовый баллон

Киев • УНН

 • 12691 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Возле здания Киевской городской государственной администрации вспыхнул газовый баллон, который, вероятно, принадлежит митингующим, палатка которых находился рядом, передает УНН со ссылкой на очевидцев.

"Брутальный новогодний салют": у КГГА вспыхнул газовый баллон

"Салют едва не начался раньше времени. В самом центре города, вблизи КГГА, у митингующих начал гореть газовый баллон. Техника безопасности просто бесспорна", - отметили очевидцы.

В сети появилось видео, где видно уже сам процесс горения. Человек, который был рядом, пытался потушить пламя накрыв баллон курткой, но удалось это - неизвестно.

Напомним, в сентябре в центре Киева в кафе взорвались газовые баллоны. Тогда пострадали три человека.

Украинские Национальные Новости

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