“Брутальний новорічний салют”: біля КМДА спалахнув газовий балон
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Біля будівлі Київської міської державної адміністрації спалахнув газовий балон, який, ймовірно, належить мітингувальникам, намет яких був розташований поруч, передає УНН із посиланням на очевидців.
“Салют ледь не почався завчасно. У самому центрі міста, поблизу із КМДА, у мітингувальників почав палати газовий балон. Техніка безпеки просто безперечна”, - відзначили очевидці.
У мережі з'явилось відео, де видно уже сам процес горіння. Чоловік, який був поблизу події, намагався загасити полум'я накривши балон курткою, але чи вдалося це — невідомо.
Нагадаємо, у вересні в центрі Києва у кафе вибухнули газові балони. Тоді постраждало троє людей.