“Брутальний новорічний салют”: біля КМДА спалахнув газовий балон

“Салют ледь не почався завчасно. У самому центрі міста, поблизу із КМДА, у мітингувальників почав палати газовий балон. Техніка безпеки просто безперечна”, - відзначили очевидці.

У мережі з'явилось відео, де видно уже сам процес горіння. Чоловік, який був поблизу події, намагався загасити полум'я накривши балон курткою, але чи вдалося це — невідомо.

Нагадаємо, у вересні в центрі Києва у кафе вибухнули газові балони. Тоді постраждало троє людей.