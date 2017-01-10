Британско-украинские связи сегодня крепки как никогда - Дж.Гоф
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, сегодня британско-украинские связи крепки как никогда. Об этом говорится в сообщении британского посольства на странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня британско-украинские связи крепки как никогда. Вместе мы работаем для процветания и безопасности Украины. Мы надеемся продолжить наше плодотворное сотрудничество в процессе продвижения Украины по пути реформ ", - отметила Д.Гоф.
Отмечается, что сегодня исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией.
Как сообщал УНН, британский посол и Джамала записали новогоднее поздравление в формате Mannequin Challenge.