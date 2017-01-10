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Британсько-українські зв’язки сьогодні міцні як ніколи – Дж.Гоф

Британсько-українські зв’язки сьогодні міцні як ніколи – Дж.Гоф

Київ • УНН

 • 6106 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, сьогодні британсько-українські зв’язки міцні як ніколи. Про це йдеться в повідомленні британського посольства на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні британсько-українські зв’язки міцні як ніколи. Разом ми працюємо задля процвітання та безпеки України. Ми сподіваємося продовжити нашу плідну співпрацю у процесі просування України шляхом реформ”, — зазначила Д.Гоф.

Зазначається, що сьогодні виповнюється 25 років з часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Великобританією.

Як повідомляв УНН, британський посол та Джамала записали новорічне привітання у форматі Mannequin Challenge.

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