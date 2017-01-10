Британсько-українські зв’язки сьогодні міцні як ніколи – Дж.Гоф
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, сьогодні британсько-українські зв’язки міцні як ніколи. Про це йдеться в повідомленні британського посольства на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні британсько-українські зв’язки міцні як ніколи. Разом ми працюємо задля процвітання та безпеки України. Ми сподіваємося продовжити нашу плідну співпрацю у процесі просування України шляхом реформ”, — зазначила Д.Гоф.
Зазначається, що сьогодні виповнюється 25 років з часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Великобританією.
Як повідомляв УНН, британський посол та Джамала записали новорічне привітання у форматі Mannequin Challenge.