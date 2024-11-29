Британский промоутер о бое-реванше с Фьюри: не вижу способа обойти Усика

Британський промоутер Бен Шалом заявив, що не бачить способу обійти українського боксера Олександра Усика у бою-реванші для британця Тайсона Ф'юрі, пише УНН з посиланням на DAZN.

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"Я всегда поддерживал Тайсона в первом бою, и я всегда хотел, чтобы он одержал победу, как британец, но я не вижу способа обойти Александра Усика", - сказал британский промоутер Бен Шалом в разговоре с Betfred.

"Он доказывал это снова и снова, и я даже не думаю, что это была лучшая [версия] Усика, одержавшего победу над Тайсоном в первый раз", - добавил промоутер.

"Я думаю, что на этот раз они оба будут лучше, но я должен поддержать Усика, учитывая историю, как бы я ни хотел, чтобы Тайсон выиграл", - отметил он.

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Дополнение

Усик готовится к бою с" цыганским королем " в декабре в бою-реванше, в котором снова двое лучших в дивизионе сразятся за преимущество в тяжелом весе.